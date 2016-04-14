مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - حولت مشتريات مؤسسات المال العربية والأجنبية مسار بورصة مصر النزولي في بداية المعاملات إلى صعود لتغلق مرتفعة اليوم الخميس وسط زيادة ملحوظة في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.57 بالمئة ليغلق عند 7463.1 نقطة والمؤشر الثانوي 1.68 بالمئة ليغلق عند 374.75 نقطة.

وبلغت قيم التداول 747.663 مليون جنيه وهي الأعلى خلال الجلسات القليلة الماضية.

واتجهت معاملات المصريين إلى البيع بينما مالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 89.5 بالمئة من التداولات والأجانب على 4.4 بالمئة والمؤسسات على 65.2 بالمئة.

وهبط سهم أوراسكوم للاتصالات 2.6 بالمئة والتجاري الدولي 0.6 بالمئة بعد أن قال رئيس الرقابة المالية شريف سامي لرويترز الليلة الماضية إن تأجيل البت في استحواذ بلتون على سي.آي كابيتال سيكون لحين "حسم محكمة النقض للنزاع القضائى بين البنك التجارى الدولى (وبعض مساهمي سي.آي كابيتال) بشأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية رقم 550 ما لم يقم البنك بتنفيذ الحكم المشار إليه طواعية".

وكان حكم نهائي صدر من محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية بإلزام التجارى الدولى المالك لنحو 99.98 بالمئة من أسهم سي.آي كابيتال بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم المدعين فى الدعوى.

وألغت البورصة اليوم التداولات على سهم بلتون للجلسة الثالثة على التوالي في آخر دقيقتين من عمر التداولات بعد ارتفاع السهم بنحو 18 بالمئة وسط مضاربات عنيفة عليه.

وقال نائب العضو المنتدب لشركة بلتون لرويترز إن شركته التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس مازالت مهتمة بالاستحواذ على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي وإنها اتفقت مع البنك على تمديد أجل عرض الشراء حتى 28 أبريل نيسان.