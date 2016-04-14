المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا
1305 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من أداء إيجابي فاق التوقعات لمعظم الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية حتى الآن.
وصعد المؤشر 1.04 بالمئة إلى 6509.02 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.3 مليار ريال.
وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والأهلي التجاري بمكاسب 2.7 بالمئة و3.7 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم جبل عمر وسامبا وجرير والاتصالات وتصنيع وسبكيم بين 1.2 و4.5 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم الاسمنت السعودية 1.6 بالمئة واسمنت الجنوبية 1.9 بالمئة وصافولا 0.4 بالمئة ومعادن 0.3 بالمئة.
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1240 جمت - اختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بفعل مضاربات في الأسهم الصغيرة. يتبع