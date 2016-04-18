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بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من مشتريات الأجانب

Mon Apr 18, 2016 8:40am GMT
 
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0820 جمت - دفعت مشتريات المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية بورصة مصر للصعود في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط شح في السيولة.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.53 بالمئة ليصل إلى 7556.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.57 بالمئة ليصل إلى 381.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 84.823 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 73 بالمئة من المعاملات والأجانب على 24.7 بالمئة والأفراد على 73.3 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.7 بالمئة وجلوبال تليكوم ثلاثة بالمئة وبالم هيلز 1.1 بالمئة وطلعت مصطفى 0.95 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم للعملاء إن المؤشر الرئيسي في حالة "تخطي مستوى 7480 نقطة والثبات أعلى منها يمهد له الطريق لمعاودة الصعود صوب نطاق المقاومة 7680-7700 نقطة مرة أخرى."

وشارك في الارتفاع أسهم حديد عز 2.6 بالمئة وهيرميس 0.5 بالمئة وإعمار مصر 3.05 بالمئة وبايونيرز 0.6 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.35 بالمئة.

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