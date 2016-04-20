بورصة مصر تواصل الصعود صباحا بدعم من مشتريات العرب

0830 جمت - ارتفعت البورصة المصرية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات العرب لتواصل موجة صعودها بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أغسطس آب في الجلسة السابقة.