بورصتا الإمارات تتراجعان في التعاملات المبكرة

0858 جمت - انخفضت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء متأثرة بنزول أسهم البنوك.

ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة مع هبوط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 6.5 بالمئة بعد أن صعد 9.5 بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب تقرير نشرته وكالة بلومبيرج حول نية البنك فتح الباب أمام تملك الأجانب لأسهمه. لكن بعد إغلاق السوق أصدر البنك بيانا قال فيه إنه لا نية لديه لذلك.

كما شهدت السوق عمليات بيع كثيفة لأسهم بنوك أخرى كبرى حيث هبط سهم بنك أبوظبي التجاري الذي لم يعلن نتائج أرباحه حتى الآن 1.3 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة تحت ضغط هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2 بالمئة.

وكان أكبر مصرف في الإمارة قال أمس الثلاثاء إنه قام بتسريح 300 شخص من وحدتين تابعتين له في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي يسعى فيه للتأقلم مع تراجع الاقتصاد. وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني أن صافي ربحه بلغ 1.81 مليار درهم (492.8 مليون دولار) في الربع الأول بارتفاع نسبته ثمانية بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

لكن سهم شركة أرابتك العقارية زاد 2.3 بالمئة قبيل اجتماع المساهمين في وقت لاحق اليوم.