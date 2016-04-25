البورصة السعودية تغلق مرتفعة بعد إعلان رؤية 2030

1230 جمت - حولت مؤشرات البورصة السعودية مسارها اليوم الاثنين وتحولت للصعود تزامنا مع إعلان "رؤية السعودية 2030" التي تهدف إلى تحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط والمتوقع أن تشمل إصلاحات جذرية.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 2.53 في المئة ليصل إلى 6868 نقطة بعد موافقة الحكومة على "رؤية المملكة 2030".

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في بيان مقتضب بثه التلفزيون الرسمي "اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء... آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة."

وصعد مؤشر قطاع البنوك أربعة في المئة كما ارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات 2.4 في المئة.

وارتفعت أسهم سامبا 9.3 في المئة والبنك الأهلي 8.2 في المئة والراجحي 4.6 في المئة وسابك 4.9 في المئة ومعادن 4.5 في المئة واتصالات 6.5 في المئة.

في حين هبطت أسهم ساب 1.3 في المئة وكيمانول 1.3 في المئة والمملكة 1.9 في المئة وصافولا 1.2 في المئة.

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