البورصة الأردنية تنخفض بفعل عمليات جني أرباح

1240 جمت - سجلت البورصة الأردنية انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين بعد خمس جلسات متتالية من الارتفاع وسط عمليات جني أرباح من أسهم قيادية وصلت أسعارها إلى مستويات مغرية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.8 بالمئة إلى 2140.67 نقطة في حين بلغت قيمة التداول ثمانية ملايين دينار مقارنة مع سبعة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن بورصة عمان شهدت اليوم حركة تصحيح طبيعية ومتوقعة.

أضاف "ماتزال البورصة تعاني من شح السيولة."

وانخفض سهم البنك العربي 3.02 بالمئة إلى 6.1 دينار وسهم مناجم الفوسفات 2.08 بالمئة إلى 4.69 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.8 بالمئة إلى 2.46 دينار.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.2 بالمئة إلى 4.74 دينار.

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