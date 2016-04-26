المؤشر السعودي يتراجع صباحا مع نزول النفط

0809 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء متأثرا بنزول النفط فيما صعدت أسهم منتقاة تكهن المتعاملون باستفادتها بشكل مباشر من الرؤية السعودية 2030 التي كشف النقاب عنها أمس ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونزلت أسعار النفط في التعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء مع تحذير محللين من احتدام المنافسة بين السعودية وإيران ليمحو الخام المكاسب التي تحققت في وقت سابق بفضل ضعف الدولار وتدفق سيولة جديدة على السوق.

وانخفض المؤشر السعودي 1.3 بالمئة إلى 6778.7 نقطة.

وقاد النزول أسهم البنوك بصدارة الراجحي والأهلي التجاري اللذين خسرا 3.2 بالمئة و3.9 بالمئة على الترتيب.

كما انخفضت أسهم سامبا وسابك وجبل عمر والكهرباء السعودية والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 1.5 و5.3 بالمئة.

وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية "التشكيل الناتج يشير إلى احتمال مرور المؤشر بمرحلة من التذبذب وسط أحجام تداول كبيرة. المؤشر العام في مناطق التشبع الشرائي ومن المحتمل أن يشهد تصحيحا."

من ناحية أخرى ارتفعت أسهم منتقاة يراهن المتعاملون على استفادتها بصورة مباشرة من خطة الرؤية المستقبلية التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط عبر برامج خصخصة واستثمارات خارجية وعبر الاستثمار في قطاعات تشمل التعدين والسياحة.

وقفز سهم معادن نحو أربعة بالمئة إذ قالت الخطة إنها ستعمل على تشجيع التنقيب عن الثروات المعدنية والاستفادة منها.