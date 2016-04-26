Sun 25 Dec 2016 | 2:22 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر السعودي يغلق منخفضا

Tue Apr 26, 2016 1:32pm GMT
 
[-] نص [+]

1310 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على انخفاض تحت وطأة نزول النفط فيما صعدت أسهم منتقاة مع تكهن المتعاملين باستفادتها من رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وخسر المؤشر 1.6 بالمئة ليغلق على 6757.14 نقطة بعد جلسة جرى فيها تداول أسهم بقيمة 7.2 مليار ريال.

وقاد النزول سهما الراجحي وسابك القياديان بخسائر 3.6 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم الأهلي التجاري وسامبا والاتصالات والكهرباء والسعودي الفرنسي وجبل عمر بنسب تراوحت بين 1.12 و4.4 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم البحري 1.9 بالمئة ومعادن 0.6 بالمئة والطيار 0.8 بالمئة.

-------------------

1235 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب القوية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق بورصة مصر للارتفاع خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة.   يتبع
 