سهم التجاري الدولي يصعد ببورصة مصر صباحا

0830 جمت - دعمت مشتريات الأجانب القوية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق بورصة مصر للارتفاع في بداية معاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية وسط وفرة في السيولة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.35 بالمئة ليصل إلى 7993.1 نقطة والمؤشر الثانوي 0.25 بالمئة ليصل إلى 378.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 104.154 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 73.4 بالمئة والأجانب على 13.2 بالمئة والأفراد على 70 بالمئة.

وكسب سهم التجاري الدولي 2.66 بالمئة ليصل إلى 46.30 جنيه بعد أن سجل أمس الثلاثاء أعلى مستوى منذ يونيو حزيران عند 46 جنيها.

وصعدت أسهم طلعت مصطفى 1.8 بالمئة وهيرميس 1.2 بالمئة وبالم هيلز وبايونيرز 0.7 بالمئة وإعمار مصر 0.4 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "بالشراء قرب مستويات الدعم. حد إيقاف الخسائر 7275 نقطة."