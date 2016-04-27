أداء خامل لبورصتي الإمارات صباحا

0803 جمت - شهدت سوقا الأسهم الإماراتية أداء خاملا في التعاملات الصباحية حيث هبط مؤشر بورصة دبي 0.8 بالمئة في الوقت الذي انخفض فيه سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة بعد أن جرى تداوله بدون حق في توزيع الأرباح.

ولم يشهد مؤشر أبوظبي تغيرا يذكر في حين تراجع مؤشر بورصة قطر 0.8 بالمئة.

وصعد سهم الخليج الدولية للخدمات 1.2 بالمئة لكن العديد من الأسهم القطرية تراجعت حيث تركز النشاط على سهم بنك قطر الأول الذي نفذ عملية إدراج اليوم الأربعاء. وبعد مرور 80 دقيقة على بداية التداول استقر السهم في أكثف عمليات تداول شهدتها السوق.

وهوى سهم دلالة للوساطة خمسة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تقلص ربحها في الربع الأول إلى 446 ألف ريال (123 ألف دولار) من 6.43 مليون ريال‭‭ ‬‬قبل عام.

--------------------------

0830 جمت - دعمت مشتريات الأجانب القوية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق بورصة مصر للارتفاع في بداية معاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية وسط وفرة في السيولة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.35 بالمئة ليصل إلى 7993.1 نقطة والمؤشر الثانوي 0.25 بالمئة ليصل إلى 378.5 نقطة.