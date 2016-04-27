المؤشر الأردني ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي

1300 جمت - واصلت البورصة الأردنية اليوم انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي بفعل عمليات بيع أسهم قيادية مثل الملكية الأردنية وسط سيولة شحيحة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء متراجعا 0.43 بالمئة إلى 2118.51 نقطة وبلغت قيمة التداول 5.9 مليون دينار مقابل 8.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن المضاربات ما تزال تسيطر على بورصة عمان مع غياب الاستثمار الحقيقي سواء من أفرد أو مؤسسات.

أضاف "البورصة ضعيفة وبحاجة لدماء جديدة."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 4.87 بالمئة إلى 2.34 دينار وسهم الملكية الأردنية خمسة بالمئة إلى 0.76 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.32 بالمئة إلى 6.1 دينار وسهم البوتاس العربية 1.1 بالمئة إلى 17.34 دينار.

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