تراجع بورصتي الإمارات في التعاملات المبكرة

0919 جمت - تراجعت بورصتا الإمارات في المعاملات المبكرة نتيجة ضعف المعنويات ليفقد مؤشر أبوظبي 0.7 في المئة في حين نزلت بورصة دبي 0.9 في المئة.

واستمر ضعف أسهم البنوك في أبوظبي بعد نتائج محبطة للربع الأول في الاسبوع الماضي ونزل بنك الخليج الأول 1.2 في المئة وفقد أبوظبي التجاري 2.4 في المئة.

ولكن بنك الاتحاد الوطني ارتفع 2.2 في المئة رغم اعلانه انخفاض صافي الربح العائد للمساهمين 27 في المئة في الربع الأول إلى 447 مليون درهم (121.76 مليون دولار) بينما توقع محللان أرباحا 314 مليون درهم و454.30 مليون درهم.

وفي دبي نزل سهم إعمار العقارية التي لم تعلن أرباحها بعد واحدا في المئة ونزل سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 في المئة وكانت قد أعلن الأسبوع الماضي أن أرباحه انخفضت.

وقفز سهم الخليج للملاحة 6.5 في المئة وسط حجم تداولات مرتفع على غير المعتاد ولم تعلن الشركة بعد نتائجها الفصلية.

والبورصة المصرية مغلقة اليوم الأحد وغدا الاثنين بمناسبة عطلات عيد القيامة وعيد العمال وشم النسيم. وتعاود البورصة العمل كالمعتاد يوم الثلاثاء.