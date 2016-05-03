بورصة السعودية تتراجع صباحا مع نزول أسعار النفط العالمية

0713 جمت - تراجع المؤشر السعودي 0.04 بالمئة ليصل إلى 6714.5 نقطة مع نزول أسعار النفط العالمية بنحو ثلاثة بالمئة الليلة الماضية.

وخسرت أسهم بنك الرياض 0.45 بالمئة وسامبا 0.23 بالمئة وكيان وسبكيم 0.7 بالمئة. كما تراجعت أسهم ينساب 0.98 بالمئة وبتروكيم 0.3 بالمئة في مستهل التداولات.

وهبطت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة أمس مع اقتراب إنتاج أوبك من أعلى مستوياته على الإطلاق وفي ظل مشتريات قياسية بغرض المضاربة في خام القياس العالمي برنت أوقدت شرارة موجة بيع لجني الأرباح عقب المكاسب الكبيرة التي تحققت الأسبوع الماضي.

واستقرت أسهم زين وسابك والمراعي وموبايلي وصافولا والراجحي والمملكة القابضة دون تغيير عن إغلاق أمس الاثنين.

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0625 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاض أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة أمس.