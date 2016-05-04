بورصة السعودية تهبط صباحا مع تراجع أسعار النفط

0710 جمت - واصلت بورصة السعودية مسارها النزولي في بداية معاملات اليوم الأربعاء بعد تراجع أسعار النفط العالمية للجلسة الثانية أمس الثلاثاء.

ونزل المؤشر السعودي 0.44 بالمئة ليصل إلى 6609.1 نقطة.

وخسرت أسهم سابك 0.6 بالمئة وينساب وبتروكيم 1.2 بالمئة وكيان 1.5 بالمئة وسامبا والمراعي 0.9 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة.

وسجلت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لشهر أقرب استحقاق 44.97 دولار للبرميل الليلة الماضية عند التسوية منخفضة 86 سنتا أو 1.9 بالمئة في حين هبطت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار أو 2.5 بالمئة لتغلق عند 43.65 دولار للبرميل.

واستقرت الأسعار في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء.

وصعدت أسهم زين 2.3 بالمئة بعد إعلان الشركة اليوم تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيسا لمجلس إدارة الشركة وبدر بن ناصر الخرافي نائبا له لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 26 أبريل نيسان 2016.