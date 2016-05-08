المؤشر المصري يتراجع صباحا
0830 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صباح الأحد مع نزول عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة.
وخسر الموشر 0.02 بالمئة إلى 7545.7 نقطة.
وقاد التراجعات سهما عامر جروب والعربية لحليج الاقطان بخسائر 2.6 بالمئة و2.4 بالمئة على الترتيب.
كما انخفضت أسهم القلعة 0.7 بالمئة وسوديك 0.7 بالمئة وهيرميس 0.2 بالمئة واعمار مصر 0.4 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أوراسكوم تليكوم 1.4 بالمئة والسويدي 0.5 بالمئة.
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0830 جمت - ارتفع مؤشر دبي 0.8 بالمئة إلى 3332 نقطة متجاوزا مستوى الدعم الرئيسي الذي لامسه في أواخر مارس آذار بين 3248 و3253 نقطة. يتبع