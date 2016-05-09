ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

0712 جمت - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين مدعوما بمكاسب عدد من الأسهم القيادية لكن حركته ظلت محدودة في نطاق ضيق مع غياب الأخبار المحفزة للصعود القوي.