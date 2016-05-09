المؤشر المصري يرتفع صباحا

وقفز سهم المصرية للاتصالات 1.9 بالمئة بعدما قالت أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الاثنين إنها سجلت قفزة نسبتها نحو 116 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.