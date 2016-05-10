هبوط المؤشر السعودي صباحا وسط جني أرباح وغياب المحفزات

0734 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء متأثرا بنزول عدد كبير من الأسهم القيادية مع توجه المتعاملين لجني الأرباح في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.

وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية "أكد التشكيل الناتج للمؤشر العام دخوله مرحلة من الاتجاه العرضي...حافظت المؤشرات الفنية على إشارات الشراء ما يوحي بأن الاتجاه العام يميل إلى الإيجابية."