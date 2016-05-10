البورصة المصرية تفتح على تراجع طفيف

0813 جمت - تراجعت البورصة المصرية قليلا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المحليين والعرب بعد ارتفاعها على مدى الجلسات الثلاث الماضية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق 0.23 بالمئة إلى 7628.1 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.27 بالمئة إلى 371.3 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء.

وهبطت أسهم حديد عز والمصرية للاتصالات 1.5 بالمئة وإعمار مصر 2.3 بالمئة والمنتجعات وجلوبال تليكوم 1.1 بالمئة.

وشاركت في النزول أسهم هيرميس بنسبة 1.1 بالمئة وطلعت مصطفى 0.5 بالمئة والتجاري الدولي 0.1 بالمئة.

وخالفت أسهم بلتون وأوراسكوم كونستراكشون وجنوب الوادي للأسمنت اتجاه السوق لترتفع 6.3 و0.2 و0.4 بالمئة على الترتيب.