البورصة الكويتية تغلق على انخفاض وسط تداولات ضعيفة

1030 جمت - أغلقت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على انخفاض وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها 9.2 مليون دينار فقط.

وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.23 في المئة ليصل إلى 5351.8 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.48 في المئة إلى 848.5 نقطة.

وعزا مجدي صبري المحلل المالي لرويترز هبوط البورصة وضعف التداولات إلى غياب الحوافز التي يمكن أن تدفع للتداول.

وقال "إنها تداولات ضعيفة وليس هناك حافز يدفع المتداولين للدخول... هناك حالة من الحذر."

وارتفعت أسهم أجيليتي 2 في المئة وبنك الكويت الدولي 1.9 في المئة والبنك التجاري 1.2 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.

وهبطت أسهم زين 1.4 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة وأمريكانا 0.9 في المئة وفيفا اثنين في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة.

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