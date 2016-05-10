Sun 25 Dec 2016 | 2:19 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

البورصة الأردنية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

Tue May 10, 2016 12:46pm GMT
 
[-] نص [+]

1220 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من عمليات شراء في أسهم ريادية بقيادة البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء مرتفعا 0.41 بالمئة إلى 2110.2 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.6 مليون دينار مقارنة مع 7.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد الخاروف إن حركة تداول نشطة شهدتها بورصة عمان اليوم تركزت في أسهم ذات وزن ثقيل في السوق.

وأضاف "لا تزال البورصة تعاني من شح السيولة رغم التحسن في المؤشر."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.85 بالمئة إلى 2.31 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 1.36 بالمئة إلى 4.46 دينار وسهم البنك العربي 0.97 بالمئة إلى 6.2 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.26 بالمئة إلى 2.4 دينار.

------------------------------------

1030 جمت - أغلقت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على انخفاض وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها 9.2 مليون دينار فقط.   يتبع
 