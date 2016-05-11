أداء متباين لبورصتي الإمارات في التعاملات المبكرة وقطر تصعد

0818 جمت - تباين أداء بورصتي الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء حيث ارتفع مؤشر بورصة دبي في الوقت الذي لم يسجل فيه مؤشر أبوظبي تغيرا يذكر.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.7 بالمئة حيث صعد سهم شركة الرهن العقاري الإسلامي أملاك 2.1 بالمئة. وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول إلى 123 مليون درهم (33.5 مليون دولار) من ستة ملايين درهم قبل عام. وتوقع عضو مجلس الإدارة المنتدب عارف الهرمي نموا متواضعا بقية العام.

وهبط سهم الخليج للملاحة 1.9 بالمئة بعد أن قفزت أرباح الشركة المجمعة 28 بالمئة إلى 6.3 مليون درهم (1.7 مليون دولار) وهو ما كان متوقعا.

واستقر مؤشر بورصة أبوظبي دون تغير يذكر مع صعود سهم الدار العقارية القيادي 1.2 بالمئة. لكن سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) هبط 5.3 بالمئة في تعاملات هزيلة بعد أن سجلت الشركة صافي خسارة 608 ملايين درهم (165.5 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 256 مليون درهم قبل عام.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة حيث واصل سهم دلالة القابضة للوساطة اتجاهه الصعودي الذي سار عليه الشهر الماضي ليرتفع 4.6 بالمئة.

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