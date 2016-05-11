المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1030 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على ارتفاع حيث صعد المؤشر الكويتي الكويتي 0.46 في المئة ليصل إلى 5376.3 نقطة كما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.21 في المئة إلى 850.3 نقطة. يتبع