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سبكيم السعودية تعتزم الاسترداد المبكر لصكوك بقيمة 1.8 مليار ريال

Thu May 12, 2016 5:51am GMT
 
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الرياض 12 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات اليوم الخميس إنها تعتزم الاسترداد المبكر لصكوك بقيمة 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) يحل موعد استحقاقها في السادس من يوليو تموز المقبل.

وأضافت في بيان للبورصة "سوف تقوم الشركة بإشعار حملة الصكوك بممارسة حقها في الاسترداد المبكر ... علما بأن تاريخ عملية استرداد صكوك الطرح الأول بشكل كامل هو 15 يونيو."

كانت الشركة قالت في مارس اذار إنها تعتزم إصدار صكوك جديدة وعينت الرياض المالية والأهلي كابيتال لإدارة الإصدار.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 