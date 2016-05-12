المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0744 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس مدعوما يمكاسب الأسهم القيادية لكنه ظل في نطاق عرضي مع غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.
وصعد المؤشر 0.43 بالمئة إلى 6682.01 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما الراجحي ومعادن بمكاسب 0.8 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم سابك والأهلي التجاري وجبل عمر والمراعي وصافولا والإنماء بنسب تراوحت بين 0.3 و0.9 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم بنك الرياض 0.4 بالمئة والكهرباء واسمنت الجنوبية 0.3 بالمئة وبنك الجزيرة 0.7 بالمئة.
كانت الرياض المالية توقعت أن يسلك المؤشر اتجاها عرضيا مع ميل للصعود على المدى المتوسط.
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