المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0744 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس مدعوما يمكاسب الأسهم القيادية لكنه ظل في نطاق عرضي مع غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.