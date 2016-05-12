خسائر البنوك تدفع كويت 15 للإغلاق على تراجع

0738 جمت - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد صعود سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 4.6 بالمئة أمس الأربعاء ليقترب من أعلى مستوياته منذ بداية العام. يتبع