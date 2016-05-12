خسائر البنوك تدفع كويت 15 للإغلاق على تراجع
0935 جمت - دفعت خسائر أسهم البنوك مؤشر كويت 15 للإغلاق على تراجع بنهاية تعاملات الخميس فيما صعد المؤشر السعري للسوق بدعم من مكاسب أمريكانا.
وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.6 بالمئة ليغلق عند 845 نقطة فيما صعد المؤشر السعري 0.4 بالمئة إلى 5395.5 نقطة.
وقاد تراجعات السوق سهما الكويت الوطني وبينك بخسائر 1.5 بالمئة و1.04 بالمئة على الترتيب.
وأغلقت أسهم بنك بوبيان على انخفاض 1.2 بالمئة وبنك برقان 1.4 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.8 بالمئة وفيفا 1.02 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 1.7 بالمئة والصناعات الوطنية 1.6 بالمئة وبنك وربة 1.14 بالمئة.
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0738 جمت - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد صعود سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 4.6 بالمئة أمس الأربعاء ليقترب من أعلى مستوياته منذ بداية العام. يتبع