البورصة الأردنية تنهي الأسبوع على انخفاض

1245 جمت - اختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض هو الثاني على التوالي وسط عمليات بيع لجني الأرباح ومضاربات في الأسهم الصغيرة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.36 بالمئة إلى 2097.22 نقطة وبلغت قيمة التداول 7.8 مليون دينار مقارنة مع 10.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي معن الصالح إن المضاربات هيمنت على السوق اليوم وكان أغلبها بهدف جني أرباح.

وأضاف "للأسف لم يحافظ المؤشر على بقائه فوق الحاجز النفسي 2100 نقطة."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 3.11 بالمئة إلى 2.18 دينار وسهم مصفاة البترول 0.64 بالمئة إلى 4.65 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.96 بالمئة إلى 6.31 دينار وسهم بنك الإسكان 0.21 بالمئة إلى 9.18 دينار.