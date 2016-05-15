بورصة مصر تهبط صباحا بعد تخفيض ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف مصر

‭0845 ‬ جمت - تراجعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الأحد وسط تداولات هزيلة وضغوط بيعية من قبل المتعاملين المحليين بعد تخفيض ستاندرد آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة وتبقي التصنيف عند -‭B‬‬‬‬‬‬.

وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.71 بالمئة ليصل إلى 7467.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.19 بالمئة ليصل إلى 369.96 نقطة.

وبلغت قيم التداول 34.876 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 92.6 بالمئة من المعاملات والأجانب على 5.3 بالمئة والأفراد على 89 بالمئة.

ونزلت أسهم القلعة 2.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.4 بالمئة وهيرميس 1.2 بالمئة وبالم هيلز 0.8 بالمئة وطلعت مصطفى 1.45 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن عدم ثبات المؤشر الرئيسي للسوق أعلى من مستوى 7425 نقطة "قد يدفع به هبوطا صوب مستوى الدعم التالي 7275 نقطة."

وخسرت أسهم إعمار مصر 1.2 بالمئة والتجاري الدولي 0.4 بالمئة بينما ارتفعت أسهم أوراسكوم كونستراكشون 0.3 بالمئة.