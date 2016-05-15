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المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف

Sun May 15, 2016 12:28pm GMT
 
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1215 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على تراجع طفيف ليواصل التحرك في نطاق ضيق صعودا وهبوطا مع غياب المحفزات الدافعة للصعود.

ونزل المؤشر 0.03 بالمئة إلى 6692.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.4 مليار ريال.

وبنهاية التعاملات ارتفعت أسهم معادن 3.3 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة وتصنيع 2.2 بالمئة وساب 1.1 بالمئة وبترورابغ 4.6 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الأهلي التجاري وسابك وسامبا والمراعي والإنماء والاتصالات وصافولا بنسب تراوحت بين 0.4 و0.9 بالمئة.

كانت الرياض المالية قالت إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع وهو ما يعزز احتمال أن يشهد المؤشر تذبذبات.

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1010 جمت - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الأحد منخفضا 0.37 في المئة ليصل إلى 5375.7 نقطة في حين استقر مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية عند 845 نقطة.   يتبع
 