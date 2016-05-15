البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع طفيف

1225 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بشكل طفيف بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية وسط استمرار شح السيولة في سوق يفتقر للاستثمار المؤسسي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد مرتفعا بنسبة 0.16 بالمئة إلى 2100.56 نقطة وبلغت قيمة التداول 5.9 مليون دينار مقارنة مع 7.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي أسعد الديسي إن حركة التداول في بورصة عمان ضعيفة وغير مشجعة للمستثمرين.

وأضاف الديسي "عدم وجود صناديق استثمار كبيرة وقوية أمر محبط."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 2.29 بالمئة إلى 2.13 دينار وسهم مصفاة البترول 1.07 بالمئة إلى 4.6 دينار.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.05 بالمئة إلى 17 دينار وسهم البنك الإسلامي 0.29 بالمئة إلى 3.41 دينار.

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