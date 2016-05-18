بورصتا الإمارات تهبطان في التعاملات المبكرة

0823 جمت - فشل مؤشر بورصة دبي في الحفاظ على مكاسبه السابقة مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح من أسهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهبط سهم دريك آند سكل 1.1 بالمئة.

لكن سهم شركة التأمين الإسلامي تكافل الإمارات صعد 2.6 بالمئة في تعاملات كثيفة على غير العادة.

وانخفض سهم دبي للحدائق والمنتجعات 0.8 بالمئة اليوم الأربعاء آخر يوم للتداول في إصدار حقوق سيزيد رأسمالها المساهم إلى ثمانية مليارات درهم (2.2 مليار دولار).

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 بالمئة وسط موجة بيع للأسهم المتوسطة المرتبطة بقطاع العقارات مثل سهم إشراق العقارية الذي انخفض 2.6 بالمئة وسهم رأس الخيمة العقارية الذي نزل 3.3 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة الدوحة 0.3 بالمئة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة.

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0746 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأربعاء بعدما شهد تقلبات في نطاق ضيق صعودا وهبوطا مع سعي المتعاملين لجني الأرباح قبل بداية موسم الصيف والعطلات وشهر رمضان إذ عادة ما تفتر التداولات خلال هذه الفترة.

وزاد المؤشر 0.01 بالمئة إلى 6741 نقطة.