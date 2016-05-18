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الأسهم القيادية ترتفع في الكويت عند الإغلاق

Wed May 18, 2016 10:35am GMT
 
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18 مايو أيار - ارتفعت الاسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الأربعاء ما تسبب في صعود مؤشر كويت 15 بنسبة 0.6 في المئة ليغلق عند 844.9 نقطة.

في حين تراجع المؤشر الكويتي الرئيسي وأغلق منخفضا 0.08 في المئة إلى 5363 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن السيولة في البورصة اتجهت نحو الأسهم القيادية بعد أن تم ايقاف عدد من الأسهم الصغيرة بسبب عدم تقديم البيانات المالية لفترة الربع الأول في موعدها المحدد.

وأضاف الدليمي أن الاسهم القيادية كانت قد هبطت خلال الفترة الماضية وما يحدث اليوم هو "ارتدادة لأعلى" لتعويض ما خسرته.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة وأجيليتي واحدا في المئة وزين 1.5 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الخليج 1.7 في المئة والمباني 1.3 في المئة والامتياز 1.4 في المئة.

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  يتبع
 