بورصتا الإمارات تتراجعان بفعل هبوط النفط وتوقعات الفائدة الأمريكية

0814 جمت - تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعدما هبطت أسعار النفط وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل تكهنات بأن الولايات المتحدة سترفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وهبط مؤشر بورصة دبي واحدا بالمئة مع تراجع أسهم شركات العقارات التي من الممكن أن تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة العالمية. ونزل سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة.

وانخفضت بورصة أبوظبي 1.1 بالمئة في حين تراجعت بورصة قطر 0.7 بالمئة مع هبوط سهم شركة أريد للاتصالات 1.6 بالمئة.

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0731 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس متأثرا بنزول النفط ليظل في مسار ضيق صعودا وهبوطا في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

وهبطت أسعار النفط اليوم بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وقوة الدولار ونمو صادرات النفط الإيراني لأوروبا وآسيا.