مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر بعد اختفاء طائرة تابعة لمصر للطيران

1235 جمت - دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب مؤشرات بورصة مصر للتراجع خلال معاملات اليوم الأربعاء بعد اختفاء طائرة تابعة لشركة مصر للطيران صباح اليوم فوق مياه البحر المتوسط.

وهبط المؤشر الرئيسي 1.7 بالمئة ليغلق عند 7499.5 نقطة بعد أن نزل أكثر من اثنين بالمئة خلال اليوم كما هبط المؤشر الثانوي 0.31 بالمئة ليغلق عند 366.13 نقطة بعد أن كان منخفضا بأكثر من 0.7 بالمئة صباحا.

وبلغت قيمة التداول 543.901 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 72.2 بالمئة من المعاملات والأجانب على 21.5 بالمئة والأفراد على 60.6 بالمئة.

وخسرت أسهم التجاري الدولي 2.5 بالمئة وهيرميس 0.84 بالمئة والقلعة 1.5 بالمئة وبالم هيلز 0.78 بالمئة وطلعت مصطفى 1.3 بالمئة.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية إن السوق قلص خسائره بدعم من اقتناص صفقات بأسعار بخسة.

وأعلنت شركة مصر للطيران إن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت من على شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري اليوم الخميس وعلى متنها ‭‭‭‭‭‭‭‭6‬‬‬‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭‭‭‭6‬‬‬‬‬‬‬‬ شخصا.

وكانت البورصة المصرية انخفضت 1.3 بالمئة في أول جلسة تداول عقب تحطم طائرة ركاب روسية على متنها أكثر من 200 شخص في أكتوبر تشرن الأول في شبه جزيرة سيناء.