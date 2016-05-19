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المؤشر الأردني ينهي الأسبوع مرتفعا

Thu May 19, 2016 12:36pm GMT
 
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1225 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.33 بالمئة إلى 2110.96 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.8 مليون دينار مقارنة مع 9.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن بورصة عمان شهدت حركة تصحيح نسبية ليحافظ المؤشر على بقائه فوق الحاجز النفسي 2100 نقطة.

وأضاف مصطفى "شح السيولة مسيطر على السوق."

وانخفض سهم البنك العربي 0.31 بالمئة إلى 6.26 دينار وسهم بنك الإسكان 0.86 بالمئة إلى 9.2 دينار.

وارتفع سهم مصفاة البترول 1.96 بالمئة ليغلق على 4.68 دينار كما صعد سهم الاتصالات الأردنية 1.83 بالمئة إلى 2.22 دينار.

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1015 جمت - هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الخميس لينخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 1.65 في المئة ويصل إلى 830.9 نقطة كما انخفض المؤشر الكويتي الرئيسي 0.73 في المئة إلى 5324 نقطة.   يتبع
 