المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0744 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الأحد وسط تداولات ضعيفة وسعي المتعاملين لجني الأرباح قبل بدء موسم العطلات وشهر رمضان.

وخسر المؤشر 0.32 بالمئة إلى 6675.4 نقطة.

وقاد النزول سهم سابك بخسائر 0.9 بالمئة. وقالت الشركة في بيان اليوم إنه لا خطط لدمج عمليات الكيماويات مع عملاق النفط السعودي أرامكو.

وأضافت "ليس لدينا خطط أو توجه لدراسة دمج أعمال الكيماويات التابعة لشركة أرامكو السعودية مع شركة سابك ولا صحة إطلاقا لما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع."

ونزلت أسهم معادن وجبل عمر والسعودي الفرنسي وتصنيع وموبايلي وينساب بنسب تراوحت بين 0.4 و1.6 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي 0.4 بالمئة والحكير 2.11 بالمئة.

وزادت أسهم مكة للتعمير والاتصالات واسمنت الجنوبية وجرير والكهرباء والأبحاث والتسويق بين 0.3 و1.5 بالمئة.