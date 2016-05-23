المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0736 جمت - تراجع مؤشر سوق الاسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين متأثرا بخسائر سجلتها معظم الأسهم القيادية مع جني المتعاملين للأرباح قبل بدء موسم العطلات وشهر رمضان.

ونزل المؤشر 0.74 بالمئة إلى 6579.5 نقطة.

ومن بين 169 سهما جرى التداول عليها صباحا ارتفعت ثمانية اسهم فقط واستقرت تسعة أسهم أخرى فيما انخفض 152 سهما.

وقاد التراجعات سهما معادن والسعودية للكهرباء بخسائر 1.5 بالمئة لكل منهما.

كما انخفضت أسهم ساب والاتصالات وبنك الرياض وكيان والسعودي الفرنسي وصافولا بين 0.3 و2.2 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي 0.4 بالمئة ومكة للتعمير 0.3 بالمئة والحكير 0.2 بالمئة.