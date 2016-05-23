البورصة الأردنية تنخفض وسط شح في السيولة

1225 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة شحيحة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين متراجعا بنسبة 0.06 بالمئة إلى 2112.21 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.8 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن حركة التداول في بورصة عمان ضعيفة جدا وتقتصر على بعض المضاربات.

وأضاف مصطفى "حجم التداول قليل جدا وأغلبه تحويلات داخلية."

وبنهاية الجلسة انخفض سهم البنك العربي 0.8 بالمئة إلى 6.2 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.71 بالمئة إلى 4.19 دينار.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.43 بالمئة ليغلق على 4.65 دينار وسهم الملكية الأردنية 1.36 بالمئة إلى 0.74 دينار.

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