مبيعات الأجانب على سهم التجاري الدولي تهبط ببورصة مصر

1235 جمت - دفعت مبيعات الأجانب المكثفة على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للهبوط ببورصة مصر وسط سيولة متوسطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 1.04 بالمئة ليغلق عند 7417.1 نقطة والمؤشر الثانوي 1.07 بالمئة ليغلق عند 369.64 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع.