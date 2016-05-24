الأسهم السعودية تتراجع صباحا

0705 جمت - تراجعت الأسهم السعودية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط مبيعات من المتعاملين على أسهم البتروكيماويات والبنوك بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

ونزل المؤشر السعودي 0.35 بالمئة ليصل إلى 6402.5 نقطة.

وخسرت أسهم بترورابغ 1.3 بالمئة وينساب 0.25 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 1.05 بالمئة وكيان 0.8 بالمئة بينما كسبت أسهم سابك 0.63 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 23 سنتا أو ما يعادل 0.48 بالمئة إلى 48.12 دولار للبرميل في معاملات آسيا.

وشارك في التراجع صباح اليوم أسهم سامبا 0.23 بالمئة والراجحي 0.87 بالمئة وصافولا 1.4 بالمئة وزين 1.3 بالمئة.

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