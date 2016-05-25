Sun 25 Dec 2016 | 2:14 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مؤشرات الكويت ترتفع صباحا

Wed May 25, 2016 6:39am GMT
 
[-] نص [+]

0627 جمت - ارتفعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بمكاسب عدد من الأسهم القيادية لكن وسط تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر السعري للسوق 0.1 بالمئة إلى 5327.3 نقطة فيما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 833.01 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم الكويت الوطني الذي قفز 1.6 بالمئة.

وزادت أسهم بيتك 1.1 بالمئة ومباني 1.3 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم زين 1.4 بالمئة وبنك الخليج 0.9 بالمئة وميزان القابضة 1.9 بالمئة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 