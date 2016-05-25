المؤشر السعودي يرتفع صباحا

وارتفعت أسعار النفط صوب 50 دولارا للبرميل وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر بعد أن أشارت بيانات من معهد البترول الأمريكي إلى هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.