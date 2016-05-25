أسواق الأسهم الخليجية تصعد في التعاملات المبكرة

0831 جمت - تلقت أسواق الأسهم الخليجية دعما من المكاسب التي حققتها أسواق النفط والأسهم العالمية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 1.1 بالمئة بعد أن صعد واحدا بالمئة أمس الثلاثاء. وركز المتعاملون على الأسهم المرتبطة بقطاع العقارات حيث قفز سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة.

وحققت أسهم الشركات العقارية أنشط تداول في بورصة أبوظبي وزاد سهم الدار العقارية 2.8 بالمئة. وصعد مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة متجها نحو الصعود للجلسة الثالثة على التوالي.

لكن متعاملا في دبي قال إن المؤشر ظل في اتجاه النزول منذ منتصف أبريل نيسان مشيرا إلى أن أحجام التدوال الهزيلة ستحول دون انتعاشة ممتدة.

وساعدت الأسهم القيادية على دعم مؤشر بورصة قطر الذي ارتفع 0.6 بالمئة. وزاد سهم الخليج الدولية للخدمات 1.8 بالمئة في حين ارتفعت أسهم شركتي الاتصالات فودافون قطر وأريد أكثر من 0.5 بالمئة.

-------------------