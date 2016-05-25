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بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من مشتريات المحليين

Wed May 25, 2016 9:16am GMT
 
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0905 جمت - دعمت مشتريات مؤسسات المال المحلية صعود بورصة مصر بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة متوسطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.39 بالمئة إلى 7526.56 نقطة والمؤشر الثانوي 0.32 بالمئة إلى 374.24 نقطة.

وبلغت قيم التداول 106.641 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 87 بالمئة من المعاملات والأجانب ثمانية بالمئة والمؤسسات 60.5 بالمئة.

وزادت أسهم جلوبال تليكوم 0.32 بالمئة وهيرميس 0.4 بالمئة والتجاري الدولي 0.05 بالمئة وحديد عز 1.8 بالمئة وإعمار مصر 1.25 بالمئة وبايونيرز 2.55 بالمئة.

وصعدت أسهم سوديك 1.4 بالمئة وبالم هيلز 0.4 بالمئة وطلعت مصطفى 1.3 بالمئة بينما نزلت أسهم دومتي ثلاثة بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين "بالشراء قرب الدعوم والبيع قرب المقاومات. حد إيقاف خسائر 7325 نقطة."

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