بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من مشتريات المحليين

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.39 بالمئة إلى 7526.56 نقطة والمؤشر الثانوي 0.32 بالمئة إلى 374.24 نقطة.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 87 بالمئة من المعاملات والأجانب ثمانية بالمئة والمؤسسات 60.5 بالمئة.