مكاسب الأسهم القيادية تدعم صعود بورصة الكويت
0938 جمت - أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك.
وصعد المؤشر السعري للسوق 0.9 بالمئة إلى 5368.2 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8 بالمئة ليغلق عند 836.2 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما الكويت الوطني وبيتك بمكاسب 1.6 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم مباني وكيبكو وأجيليتي وبنك بوبيان وميزان القابضة وفيفا بنسب تراوحت بين 1.1 و2.6 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم زين 1.4 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.9 بالمئة والتجاري 1.15 بالمئة.
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0905 جمت - دعمت مشتريات مؤسسات المال المحلية صعود بورصة مصر بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة متوسطة. يتبع