المؤشر السعودي يرتفع صباحا بدعم من مكاسب النفط
0712 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات الخميس مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بعد صعود أسعار النفط.
وصعدت أسعار النفط أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس لتتخطى عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 50 دولارا للبرميل بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر بكثير من المتوقع الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر 0.62 بالمئة إلى 6557.3 نقطة. وقفز مؤشر البتروكيماويات 1.3 بالمئة.
وقاد ارتفاعات السوق سهما الراجحي وسابك بمكاسب 1.3 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم جبل عمر وتصنيع والمراعي والسعودي للاستثمار والمتقدمة بنسب تراوحت بين 0.9 و2.7 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم السعودي الفرنسي 0.9 بالمئة وبنك الرياض 0.4 بالمئة وساب 0.5 بالمئة والعربي الوطني 0.3 بالمئة.
وقالت الرياض المالية إن التعافي الذي يشهده المؤشر حاليا سيكون قصير الأجل لأن المؤشرات الفنية تعطي إشارات ضعيفة للشراء.
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