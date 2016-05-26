المؤشر السعودي يرتفع صباحا بدعم من مكاسب النفط

وصعدت أسعار النفط أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس لتتخطى عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 50 دولارا للبرميل بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر بكثير من المتوقع الأسبوع الماضي.