أسهم الخليج ترتفع في التعاملات المبكرة مع تجاوز النفط 50 دولارا

0802 جمت - ارتفعت الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعدما قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وتجاوز خام برنت 50 دولارا للبرميل في الوقت الذي صعدت فيه أسواق الأسهم العالمية.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.8 بالمئة وهي أكبر شركة مدرجة في القطاع.

وعوض مؤشر بورصة أبوظبي الخسائر التي مني بها في وقت سابق وزاد 0.4 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم دانة غاز 3.8 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة بدعم من الأسهم المرتبطة بقطاع النفط. وقفز سهم الخليج الدولية للخدمات ثلاثة بالمئة.

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0712 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات الخميس مدعوما بمكاسب الأسهم‭‭‭‭ ‬‬‬‬القيادية بعد صعود أسعار النفط.