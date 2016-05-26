الأسهم القيادية تغلق منخفضة في الكويت

1108 جمت - صعد المؤشر السعري الرئيسي للسوق الكويتية 0.53 بالمئة ليغلق عند 5396.7 نقطة في معاملات ضعيفة بينما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.56 بالمئة إلى 831.5 نقطة.