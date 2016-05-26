المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على تراجع

1215 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع مع نزول عدد من الأسهم القيادية وفي مقدمتها البنوك في ظل بيع لجني الأرباح قبل حلول موسم العطلات وشهر رمضان.